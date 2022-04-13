صدمة.. وفاة بطل كمال الأجسام «ماكميلان» بشكل مفاجيء

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توفى لاعب كمال الأجسام المحترف سيدريك ماكميلان بطل أرنولد كلاسيك 2017 عن عمر يناهز 44 عاما.



و تعرض ماكميلان لنوبة قلبية في وقت سابق، سببت له وعكة صحية كادت تقضي على حياته العام الماضي.



وتشير عدد من وكالات الانباء إلى أن سيدريك توفي بنوبة قلبية أثناء ممارسة الرياضة على جهاز المشي بالجيم.



وكان سيدريك لاعب كمال أجسام محترف في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام من الولايات المتحدة ومدربًا في جيش الولايات المتحدة. اشتهر بفوزه في The Arnold Classic في عام 2017.