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صدمة.. وفاة البلوجر دينا صبحي بشكل مفاجئ وأسرتها تحذف جميع فيديوهاتها

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دينا صبحي
Native
Teads
الإثنين، 13-02-2023 09:18 ص

 

توفيت البلوجر دينا صبحي، مساء السبت، عن عمر ناهز 27 عاما، بشكل مفاجئ دون الكشف عن سبب الوفاة حتى الآن.

 

واشتهرت صبحي بين متابعيها بفيديوهاتها التي تقدم فيها مقاطع مصورة حول الموضة وطريقة ارتداء الملابس للفتيات بطريقة لائقة، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية وتخرجت من كلية العلوم.

 

ونشر الحساب الرسمي الذي يحمل اسم البلوجر دينا صبحي، على إنستجرام، والمعروف بـ"دولاب دينا" خبر وفاتها.

 

وخيم حالة من الحزن الشديد على أصدقاء ومحبي البلوجر بعد إعلان خبر وفاتها، ما جعل اسمها يتصدر محرك البحث على موقع فيسبوك.

 

من جانبها اتخذت أسرة البلوجر دينا صبحي خطوة مفاجئة وأقدمت على حذف جميع المقاطع المصورة التي نشرتها عبر تطبيق إنستجرام وتظهر فيها.

 

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