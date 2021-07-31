السبت 31 يوليه 2021
توقيت مصر 20:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة حمدي فتحي تخطف الأنظار بجمالها في شهر العسل

أحمد حسن ينشر رسائل تحرش فنانة شهيرة به ردًا على تحرشه بـ سما

مفاجأة صادمة بشأن خطوبة رامي دياب و صافيناز

عمرو أديب: حرام محمد الشناوي يكمل في الأهلي

صدمة.. وفاة الإعلامي عبدالله الخالدي بأزمة قلبية مفاجئة

إقامة حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين.. الحقيقة كاملة

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

بالمايوه.. صافيناز تنشر فيديو مثير من خطوبتها على هذا الشاب

ليزو ترد على تسببها في قتل أحد الجماهير بعد قفزها على المسرح

البرازيل يترجم استحواذه على مصر بهدف دون رد في الشوط الأول

ADS
 

صدمة.. وفاة الإعلامي عبدالله الخالدي بأزمة قلبية مفاجئة

img_dpeo8cRv
ا
Native
السبت، 31-07-2021 02:32 م

حالة من الصدمة سادت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين في المملكة العربية السعودية، عقب الإعلان عن وفاة الإعلامي السعودي عبدالله الخالدي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
ونعى عدد من الإعلاميين الفقيد، وشهدوا له بحسن الخلق والسمعة الطيبة وتواصله الدائم مع أصدقائه.
وستؤدى الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم، في جامع المقدام بالأحساء، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وعبدالله الخالدي معد للبرامج التلفزيونية والإذاعية، وأبرز أعماله كانت في قناة “الرسالة”، وإذاعة “يو إف إم”.
 

إقرأ ايضا

8783

زوجة حمدي فتحي تخطف الأنظار بجمالها في شهر العسل

8692054011627332866

أحمد حسن ينشر رسائل تحرش فنانة شهيرة به ردًا على تحرشه بـ سما

20210727021450298

مفاجأة صادمة بشأن خطوبة رامي دياب و صافيناز

أخبار متعلقة

31-07-21-5603-

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

14689615281579680817

وفاة زوج بأزمة قلبية أثناء مطاردة زوجته في الشارع

290-645x505

السعودية.. وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

7326256-670880685

آيتن عامر تعلن عن وفاة محمد السعدني: ربنا يصبر أسرته

1547426_0

«طيبة سمير ستنجيه من المرض».. دلال عبدالعزيز تكتب رسالة لزوجها

1581448_0

بسبب وفاة شقيقه.. رامي صبري يتوعد هؤلاء ويوجه رسالة لـ«السيسي»