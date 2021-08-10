صدمة وحزن في أسيوط.. لم يتحمل سماع خبر وفاة نجليه ومات في الحال

الثلاثاء، 10-08-2021
09:28 ص
لم يتحمل أب خبر
وفاة
نجليه في حادث مروع بمحافظة أسيوط
، وسقط مغشيًا عليه ليكتشفوا أنه مات وفارق
الحياة حزنًا على اب
نيه.
وكشف مصدر أمني
بحسب “سكاي نيوز”، تفاصيل الحادث حيث قال أن الحادث المروع وقع في مدخل قرية بني
رافع في مركز منفلوط، التاب
ع لمحافظة أسيوط
.
وأضاف المصدر أن
عند إبلاغ والد الشقيقين ناجح كامل، 65 عاما، بنبأ مصرع
هم، أصيب بأزمة قلبية وسقط
جثة هامدة وتم نقله إلي المستشفى.
وتلقت الأجهزة
الأمنية بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وسيارة مما أدى إلى مصرع
جميع الركاب
وتفحم الجثث.
وأسفر الحادث
والحريق عن وفاة
كلا من ديفيد ناجح واستيفن ناجح ورامز مجدى صادق، وهم ركاب
السيارة، كما توفى محمد إبراهيم عبد الرحيم، ومصطفى حسين السماوي، وهم ركاب
الشاحنة علما بأن الجثث تفحمت بالكامل.