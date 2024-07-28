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صدمة وحزن بعد مصرع عروس أسفل العقار المنهار بالمحلة الكبرى

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الأحد، 28-07-2024 12:09 م


انتشلت قوات الحماية المدنية جثة فتاة "عروسة" من أسفل عقار سكنى قديم مكون من 5 طوابق في المحلة الكبرى، انهار ونتج عنه ٥ ضحايا مابين وفاة وإصابة.

دخلت سيدة من موقع الحادث في نوبة بكاء، حزنًا على تلك الشابة قائلة "عروسة خطوبتها كانت الأسبوع اللي فات، كانت أدب وأخلاق، نار جوايا، ربنا يصبرنا على فراقها، وأمها كمان راحت".

وتابعت "4 بنات يتامى، أمهم شقيانه عليهم طول عمرها، جهازها أمها مكسور ظهرها فيه".

وكانت وسائل إعلام أفادت تعرض منطقة سكة زفتى التابعة لحي ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، لانهيار عقار سكنى قديم مكون من 5 طوابق، ونتج عن الحادث 5 ضحايا.

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