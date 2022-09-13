صدمة.. والد شيماء جمال يقبل الدية والتنازل عن القضية مقابل 10 مليون جنيه

الثلاثاء، 13-09-2022
11:37 ص
فجرت والدة المذيعة الراحلة شيماء
جمال مفاجأة بعد الحكم بإعدام
قاتل ابنتها، وقالت إن والدها وافق على قبول ديه منه
بمبلغ 10 ملايين جنيه للتنازل عن القضية.
وكشفت والدة المذيعة الراحلة تفاصيل عرض المتهم على الأسرة مبلغاً مالياً
مقابل التنازل عن حق ابنتهم.
وحكت الأم المكلومة أنه قبل الجلسة الأولى في قضية مقتل ابنتها على يد
زوجها القاضي، اتصل بها وأخبرها بأنه سيعطيها مبلغاً مالياً قدره 10 ملايين جنيه
مقابل التنازل عن القضية.
وأضافت: "كان هذا عن طريق اتصال هاتفي تلقيته من المتهمين، ووالدها
كاد يقبل مبلغ الـ10 ملايين جنيه مقابل التنازل".
وتابعت: "أنا اللي رافعة الدعوى وهو ملوش حق يتنازل أو لا"،
مستطردة: "ولا مال الدنيا كله يخليني أتنازل عن حق بنتي".
واختتمت والدة شيماء جمال
حديثها: "بقول لبنتي نامي وارتاحي حقك رجع،
وأنا دايماً قدامك وفي ضهرك، وهاجي كل يوم جمعة علشان أقضيه معاكي".
وانهارت والدة شيماء جمال
وجدتها، الأحد، بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة
بإعدام
المستشار أيمن حجاج وصديقه حسين الغرباوي، المتهمين بقتل الإعلامية شيماء
جمال وتقييدها بجنازير حديدية ودفنها داخل حفرة بمزرعة في منطقة البدرشين، بعد أخذ
رأي المفتي في إعدام
هما.