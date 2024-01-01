الثلاثاء 02 يناير 2024
توقيت مصر 12:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلام عبري: جندي أعدم معتقلًا فلسطينيًا كان مكلفًا بحراسته في غزة

مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

رسميًا.. رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

شاب يقتحم حفل هيفاء وهبى ويصعد على المسرح.. شاهد ماذا حدث

تعليق مفاجئ من تركي آل الشيخ على أحداث "ريتز كارلتون" وأعمال الفساد

القبض على صاحب مطعم شهير هارب من 186 سنة سجن بالقاهرة

حماس تكشف عن شرطها الوحيد لإتمام صفقة الأسرى مع الاحتلال

زوجة زيزو تلفت الأنظار في أحدث ظهور لهما

بيدخل لها من شباك الحمام.. كيف انتقم زوج دار السلام من عشيق زوجته؟

مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء بأول أيام السنة الجديدة

صدمة.. ملكة جمال دولة عربية تنضم لجيش الاحتلال لدعم الجنود في الحرب على غزة

IMG-20240101-WA0020
ا
الإثنين، 01-01-2024 01:11 م


زارت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، إسرائيل، وانضمت إلى جيش الاحتلال وارتدت ملابسه العسكرية لدعم الجنود في حربهم على غزة.

ونشرت عيدان وهي عارضة أزياء وموسيقية عراقية أمريكية صوراً على صفحتها في "إنستغرام"، تظهر لقاءاتها مع جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنات في غلاف غزة.
وأرفقت الصور بتعليق: "قمت اليوم بزيارة غلاف غزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها".
وتابعت: "على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس".
وأضافت: "لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسياً، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية".





إقرأ ايضا

2288372_0

مصرع وإصابة 6 أشخاص في سقوط جزء خرساني من محور الفريق كمال عامر

IMG-20240102-WA0036

رسميًا.. رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي

images

القبض على صاحب مطعم شهير هارب من 186 سنة سجن بالقاهرة

أخبار متعلقة

IMG-20240101-WA0016

يبكي القلوب.. فلسطيني يضع جثة طفله في "قفص" على دراجة هوائية لدفنه

IMG-20231221-WA0010

إبراهيم عيسى يهاجم أبوتريكة بسبب دفاعه عن غزة ومهاجمة الغرب

images (5)

خبير عن إغراق الاحتلال الأنفاق بالمياه: نوع من الحرب النفسية

IMG-20231218-WA0014

أسامة كمال لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: "دين أبوكم أيه؟"

IMG-20231213-WA0008

ما الدول التي عارضت مشروع القرار المصري الموريتاني حول غزة في جلسة الجمعية العامة؟ (صورة)

IMG-20231211-WA0020

تبرير "سخيف" من إسرائيل على تجريد معتقلين فلسطينيين من ملابسهم في غزة