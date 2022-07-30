السبت 30 يوليه 2022
توقيت مصر 11:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. مسلحون يقتحون موقع تصوير ويغتصبون 8 فنانات إحداهن عاشرها 10 أشخاص

بسبب الشواذ جنسيًا.. إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بعد تفشي جدري القردة

واقعة الفرح والرقص.. أول قرار من الأهلي بشأن رباعي الفريق

بعد تشكيكه في خالد بن الوليد.. علاء مبارك: إبراهيم انت عايز أيه؟

بقرار ملكي.. لحظة وصول وسام السويلمي للسعودية تحت حراسة مشددة

مشاهد صادمة من أول حفل لـ آمال ماهر بعد عودتها من الاعتزال

بعد 4 شهور من الواقعة حديث العالم.. ويل سميث يفاجئ الجميع ويعتذر لـ كريس

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن الفنان طارق النهري وآخرين

غضب كبير.. الأهلي يفتح تحقيقًا مع أفشة وياسر إبراهيم

بعد زوجته.. مقتل لاعب الزمالك السابق على يد نجله

ADS
 

صدمة.. مسلحون يقتحون موقع تصوير ويغتصبون 8 فنانات إحداهن عاشرها 10 أشخاص

اغتصاب
ارشيفية
Native
Teads
السبت، 30-07-2022 11:12 ص

في واقعة صادمة، أقدم مسلحون على اقتحام موقع تصوير، أثناء تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا، واغتصبوا ثماني فنانات كنّ يشاركن في التصوير.
 ودفعت هذه الجريمة المروعة رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، إلى التعليق على الحدث.
وأوضح وزير شرطة جنوب إفريقيا، بيكي سيلي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، السبت، أن ثلاثة من نحو 20 مشتبها فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء، الذي وقع الخميس، في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.
وقال للصحفيين إن العصابة هاجمت فريق العمل، أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.
وأشار إلى أن الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتا إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من 8 رجال.
كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.
وقال سيلي للصحفيين على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده في جوهانسبرغ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم "يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدا من عمال المناجم غير الشرعيين"، بحسب فرانس برس.
 

إقرأ ايضا

image

بعد تشكيكه في خالد بن الوليد.. علاء مبارك: إبراهيم انت عايز أيه؟

غ

مشاهد صادمة من أول حفل لـ آمال ماهر بعد عودتها من الاعتزال

1111

بعد 4 شهور من الواقعة حديث العالم.. ويل سميث يفاجئ الجميع ويعتذر لـ كريس

أخبار متعلقة

2019_4_17_13_20_36_316

بعد سخريتها منه.. أسرة حسن أبوالسعود ترد على شيرين: قليلة الأدب

63012-شيرين-وحسام-حبيب

شيرين تفجر مفاجآت صادمة عن سبب انفصالها من حسام حبيب: آسفة إني كذبت

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

20211217205548361

هتك عرض فتاة أثناء الكشف عليها.. إخلاء سبيل طبيب شهير بكفالة مليون جنيه

images

يكتشف أن زوجته حامل في الشهر التاسع بعد 3 شهور زواج.. وتصدم الجميع «خالي السبب»

Capture

أغرب ما فعلته الراقصة الروسية بعد حصولها على الجنسية المصرية