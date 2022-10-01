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صدمة.. مدرس بالمنصورة يعرض زوجته لممارسة الرذيلة مقابل 2000 جنيه في الساعة

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ارشيفية
Native
Teads
السبت، 01-10-2022 08:54 ص


زوجته يقودان شبكة لتبادل الزوجات تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شبكة لتبادل الزوجات يديرها مُدرس وزوجته عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " بمقابل مادي ألفين جنيه في الساعة.

وتفصيلا، ألقت قوات الشرطة بالمنصورة، القبض على المتهمين أمام محل إقامتهم بقرية ميت محمود، مركز المنصورة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكان ورد بلاغ للأجهزة الأمنية في مصر يفيد بأن مدرس وزوجته يديران شبكة للأعمال المنافية للآداب وتبادل الزوجات والترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "بمقابل مادي.
 فيما اتضح إنشاء المتهم وزوجته صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للدعوة للمارسة الرذيلة بشكل جماعي وتبادل الزوجات واستقطاب راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي عن طريق تسهيل استغلاله زوجته في الأعمال المنافية للآداب.

وبمواجهة المتهم الأول أقر بنشاطه المشبوه والمحرم بالدعوة والتسهيل لممارسة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات وتسهيل واستغلال زوجته لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ 2000 جنيه، وأنشأ الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة الزوجه أيدت أقوال واعترافات زوجها.
 

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