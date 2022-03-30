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صدمة.. لماذا انتحرا عروسا «الطالبية» في ليلة الدخلة؟

انهار من البكاء داخل غرفة الملابس وتعرض للاعتداء

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صدمة.. لماذا انتحرا عروسا «الطالبية» في ليلة الدخلة؟

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الأربعاء، 30-03-2022 11:39 ص

بدأت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، تحقيقاتها في واقعة انتحار عروسين بعد زفافهما بساعات قليلة في منطقة الطالبية، بالقفز من بلكونة شقتهما.
دلت التحقيقات الأولية، أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما في الطابق العاشر بمنطقة الطالبية، وتفاجأ الأهالي بسقوطهما.
وأكدت التحقيقات، أن المتوفين هما "ع.أ"  25 سنة، وأ.م" 30 سنة"، وأنهيا حياتهما قفزاً من الطابق العاشر عقب زفافهما بعدة ساعات، وأنه ليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.
ومن المقرر أن تستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة العروسين المتوفيين لمعرفة ملابسات الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثماني المتوفيين عقب إيداع تقرير الطب الشرعي.
وسادت حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسائل الجميع الذين عبروا عن صدمتهم، عن السبب أو الدافع الذي يمكن أن يجعل عروسين في مقتبل العمر من الانتحار في ليلة زفافهما، منتظرين من ستسفر عنه التحقيقات.
 

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