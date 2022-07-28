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صدمة للجميع.. تفاصيل وفاة يوسف راضي أشهر بائغ فريسكا في حادث مروع(صور)

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يوسف راضي
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الخميس، 28-07-2022 08:45 ص


حالة من الصدمة والحزن حلّت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأهل الإسكندرية على وجه الخصوص، بعد وفاة الشاب يوسف السيد راضي، 32 عاما، الشهير بـ اشيك بائع فريسكا بالإسكندرية، على طريق العلمين فى حادث سيارة ولقى مصرعه فى الحال.


وتلقت أسرة يوسف ( اشيك بائع فريسكا )  خبر الحادث من مستشفى الحمام في حادث سير بطريق العلمين، ولم يتمكنوا من اسعافه .

- كان يوسف ( اشيك بائع فريسكا ) يعمل فى مجال بيع الفريسكا منذ 18 عاما بعد وفاة والده في منطقة ابو تلات بالإسكندرية.
- حصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الاعمال.


- عمل فى خدمة العملاء لفترة فى أحد شركات المحمول حتى قرر أن يكون صاحب فكرة مختلفة لبيع الفريسكا.

- يوسف السيد راضى يعمل بائع فريسكا بالإسكندرية وينتقل خلال شهور الصيف الى احد قرى الساحل الشمالى لبيع الفريسكا.

- لُقّب باشيك بائع فريسكا لارتداءه الملابس المهندمه خلال عمله.


- رحلة كفاح منذ الصغر ومهنة ورثها عن والده ، ليصبح يوسف السيد راضي أشيك بائع فريسكا في مصر ويحصد شهرة واسعة.
- ورث المهنة عن والده ويعمل بها منذ 18 عاماً، إلا أن قدره لم يكتب له استكمال الرحلة.



 

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