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صدمة.. لقاء سويدان تصفع ميدو عادل على المسرح وتتوجه للنيابة

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لقاء سويدان وميدو عادل
الأربعاء، 27-09-2023 01:34 م

أكدت الفنانة لقاء سويدان أنها مستمرة في شكواها ضد الفنان ميدو عادل أمام نقابة المهن التمثلية والنيابة الإدارية.

وذكرت وسائل إعلام أن الفنانة صفعت زميلها ميدو عادل على مسرح البالون بالقاهرة عقب عرض مسرحية "سيد درويش".
أعقب العرض مشادة بين الفنانين وجهت خلالها لقاء سويدان صفعة لميدو عادل، وأثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.
ورفضت "سويدان"، الإفصاح عن كونها قامت بالفعل بالتعدي بالضرب على ميدو عادل أم لا، مكتفية بالقول إن التحقيقات ستثبت بكل تأكيد من المخطئ وستحاسبه".
وتابعت: "قدمت شكوى في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، منذ يوم الواقعة وأعقبها شكوى في النيابة الإدارية، ولدي الشهود والفيديوهات الحاسمة في الأمر".
سويدان أكدت أنن شكواها قيد التحقيق لدى الجهات المعنية في المسرح الشعبي والنيابة الإدارية منذ الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، غير أنها مصرة على استكمال الشكوى حتى نهايتها حتى تحصل على حقها، لا سيما وأن الفنان كان دائم الحرص على التقليل منها على المسرح.
وترى سويدان أن هناك حملة ممنهجة تسعى للحيلولة دون التحقيق مع الفنان ميدو عادل، في محاولة لتضليل الرأي العام عن أشياء محددة من خلال تدشين حملات شعارها لا للتحقيق مع ميدو عادل.
وأصرت سويدان على أن يتم التحقيق مع "ميدو عادل"، مؤكدة أن التحقيقات ستثبت العديد من المخالفات ضد الفنان.
ولفتت إلي أنها لجأت للنيابة الإدارية باعتبارها المكان الآمن لتقديم الشكاوى باعتبارها موظفة في المسرح منذ ما يزيد على عشرين عاماً وبالتالي فهي جهة الاختصاص.

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