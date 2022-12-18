صدمة لـ«بيج رامي».. إعلان نتيجة مستر أولمبيا 2022 (صور)





جاء البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بلقب "بيج رامي"، في المركز الخامس، ليخسر لقب مستر أولمبيا 2022 بعد منافسة على اللقب للعام الثالث على التوالي، بفئة الوزن المفتوح.

ولم يتمكن بيج رامي من التفوق على الأمريكي ديريك لانسفورد، والإيراني هادي شوبان، الذي نال المركز الأول، ليفقد جائزة الـ"ساندو" بعد فوزه في النسختين الأخيرتين.

وجاء في المركز الأول هادي شوبان، والثاني ديريك لانسفورد، والثالث نيك واكلر، والرابع براندون كيري، والخامس بيج رامي.

Mr. Olympia Top-5

1. Hadi Choopan

2. Derek Lunsford

3. Nick Walker

4. Brandon Curry

5. Big Ramy

وكان بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، يحمل لقب بطولة مستر أولمبيا عامين متتاليين في الوزن المفتوح، وشارك في بطولة الموسم الحالي 2022 الثالثة على التوالي والتي انطلقت منافساتها مساء الجمعة، حيث تعد البطولة الأقوى والأشهر على مستوى العالم في رياضة كمال الأجسام.

وتألق بيج رامي خلال منافسات العرض الحر، في جولة التحكيم السري بفئة الوزن المفتوح، التي أقيمت صباح أمس السبت، في بطولة مستر أولمبيا 2022، حيث قدم عرضاً مميزاً نال به إشادة الجماهير.

وتم تحديد الجوائز الخاصة ببطولة مستر أولمبيا للوزن المفتوح، بحسب المراكز التي يحصل عليها اللاعبون، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 400 ألف دولار أمريكي.

وتحددت جائزة صاحب المركز الثاني بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، ويحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 45 ألف دولار، فيما تكون قيمة جائزة المركز الخامس 40 ألف دولار.









