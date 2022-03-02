صدمة لـ«بشرى»..«معالي ماما» يحقق 130 جنيهًا إيردات في السينما أمس

الأربعاء، 02-03-2022
12:07 م
شهدت إيرادات الأفلام السينمائية المتنافسة في ماراثون منتصف العام تراجعا
كبيرا، أمس الثلاثاء، حيث حققت الأفلام الـ8 إجمالي 341 ألف جنيه.
وتصدر شباك التذاكر فيلم
«حامل اللقب»، بتحقيق إيرادات 110 آلاف جنيه،
والعمل من بطولة هشام ماجد، ودينا الشربيني، ومحمد سلام، ويدور حول شخصية «لاعب
كرة قدم»، يجسدها الفنان هشام ماجد، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته
في أحداث الفيلم
، وتحدث بينهما مفارقات كوميدية، الفيلم
من تأليف هشام ماجد،
وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، حسب المصري اليوم.
وجاء في المركز الثاني فيلم
«الجريمة» محققًا 105 آلاف جنيه، والفيلم
من
بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، محمد أبوداوود،
ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، عن قصة وإخراج شريف عرفة.
ويصنف الفيلم
بأنه «سيكودراما- تشويق»، حيث يحتوي على بعض مشاهد العنف
والجريمة، ولهذا السبب تم منحه تصنيفا عمريا من جانب جهاز الرقابة على المصنفات
الفنية «+16».
يليه فيلم
«من أجل زيكو»، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ومنة شلبي، وحقق 83
ألف جنيه، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته الفنانون محمد
محمود، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، رانيا منصور، وكارولين عزمي.
وحقق «تماسيح النيل» 13 ألف جنيه، بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد
الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادي مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان
عيد، سامية الطرابلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، ولما كتكت، وعدد آخر من الفنانين،
وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.
ثم فيلم
«11:11» الذي اكتفى بـ 13 ألف جنيه فقط، محتفظا بالمركز الرابع في
هرم الإيرادات، ويشارك الفنان إياد نصار البطولة مع الفنانة غادة عادل، ومحمد
الشرنوبي، وهند عبدالحليم، وإنجي المقدم، وعمر الشناوي، ومعتز هشام، ونور إيهاب،
وتأليف ياسر عبدالباسط، وإخراج كريم أبوزيد، وتدور أحداثه في إطار من التشويق
والإثارة، حول فكرة القدر والصدفة ودوريهما في حياة الإنسان، حيث يقع الحدث
الرئيسي بالفيلم
في الساعة «11 و11» دقيقة، وفي هذا التوقيت يحدث شىء لا يتوقعه
شخص لإحدى الشخصيات الخمسة الرئيسية بالفيلم
ما يقلب حياتهم رأسا على عقب.
يليه فيلم
«قمر 14»، بـ 8922 جنيها، من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد
الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد على، محمد علاء، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي
الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل
شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة
وسيناريو وحوار محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري.
ثم فيلم
«الكاهن»، الذي اكتفى بـ 3266 جنيها، بطولة الفنانة درة، إياد
نصار، فتحي عبدالوهاب، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وجمال سليمان، ومحسن محيي الدين،
وأحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.
ليأتى في المركز الأخير فيلم
«معالي ماما
» محققًا 130 جنيها، بطولة بشرى
ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل
ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري،
ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد على رزق، وشريف باهر، وطاهر أبوليلة
وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال،
وإخراج أحمد نور.