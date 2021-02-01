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صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنانة شهيرة بشكل مفاجيء

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آية رؤوف
 
الإثنين، 01-02-2021 10:21 ص المصريون

حالة من الصدمة حلت على الوسط الفني، بعد إعلان وفاة المنتجة آية رؤوف بشكل مفاجيء، الأمر الذي أحدث موجة حزن وصدمة لدى الجميع.
وكتب الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز: "أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللعزيزة آية رؤوف ولكل من رحلوا عنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، من أكتر الشخصيات المحترمة الجدعة اللي قابلتها في حياتي، أنا بجد في صدمة ومش عارف أقول إيه ولا مستوعب، الله يرحمك يا آية ويغفر لك".
ونشر الممثل محمود متولي صورة لآية رؤوف وعلّق: "للآسف الخبر صح.. مع السلامة يا آية مع السلامة يا حبيبتي.. الإنسانة اللي مكنتش بعمل أي حاجة إلا لما أقولها إيه رأيك راحت.. لسه مكلماني أول امبارح وقالتلى يلا نتقابل ملحقناش يا آية.. أنا فعلا مش مستوعب.. البقاء لله".
فيما نشرت الفنانة منى فاروق صورة مع آية رؤوف وكتبت: "كده هتمشي وتسبيني لوحدي في الحياة دي.. إنتي وعدتيني مش هتسبيني وسبتيني وكنت بقولك أنا هموت قريب وهتزعلي عليا أديني أنا اللي زعلت.. كسرتيني يا آية.. وجعتي قلبي ورحتي وراحت فرحتي يا حبيبتي.. عمري ما حبيت بنت قدك وكنت ونعمة الأخت والأم وحافظة سري يا وجع قلبي.. مصدومة ومش مستوعبة إني مش هشوفك تاني".
وتابعت : "بحبك وهفضل أحبك لحد ما أجيلك يا أصيلة يا أجدع صاحبة ليا مش هتتعوضي أبدا.. مع السلامة يا حبيبتي ربنا يرحمك وهتدخلي الجنة عشان ربنا بيحبك وتستاهلي الجنة وروحتي لأختك، أنا عارفة أن كان نفسك تروحلها بس مكنتش عاوزاكي تسبيني بس يا رب اللقاء القريب، استنيني هجيلك قريب، يارب يرحمك يا آية ويجعل مثواكي الجنة، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء آية روؤف في ذمة الله يارب صبرني وصبر أهلها يارب".
الممثلة نانسي صلاح، كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك يا حبيبتي.. أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة لآية رؤوف.. قلبي وجعني.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته ويثبتك عند السؤال".
الممثل كريم سرور كتب : "لا إله إلا الله.. لا إله إلا الا الله.. خبر صادم وموجع وحزين أوي.. الله يرحمك يا آية يا جدعة يا دؤوبة يا مخلصة يا شاطرة.. الله يرحمك يا حبيبتي ويغفر لك ويجعل مثواكي الجنة ونعيمها.. لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك ربنا يرحمك ويسعدك ويهنيكي.. لينا لقاء يا صديقتي".

 

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