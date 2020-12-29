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صدمة في الوسط الفني بعد وفاة هذا المخرج

المخرج السوري حاتم علي
حاتم علي
 
الثلاثاء، 29-12-2020 04:44 م الطيب حسين
تسببت وفاة المخرج السوري حاتم علي إثر أزمة قلبية اليوم الثلاثاء، في موجة حزن كبير عمت أوساط الجمهور والفنانين.

واحتل وسم وفاة المخرج الراحل قائمة الأعلى تداولًا بموقع "تويتر"، حيث نعاه العديد من الجمهور فضلًا عن شخصيات شهيرة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية نعيًا لـ"علي" حيث كتبت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير ⁧حاتم علي.. رحم الله الفقيد والهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.
 

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