صدمة في المحلة.. وفاة شقيقتين في يوم واحد ودفنهما بجوار بعضهما





حالة من الحزن والصدمة سيطرت على أهالي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على إثر وفاة سيدة تدعى "هانم" بعد ساعات من وفاة شقيقتها الصغرى بالسرطان.

وسيطرت حالة من الصدمة والحزن على الشقيقة الكبرى، بعد علمها فقدان شقيقتها الصغرى، ما جعلها تدخل في حالة حزن شديدة توفيت على إثرها بعد ساعات من وفاة شقيقتها.

وشيع الأهالي الأختين في جنازة واحدة مهيبة وتم دفنهما بجوار بعضهما في قبر واحد وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وعلق دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على هذه الواقعة المأسوية قائلا “زعلت علشان أختها اللي ماتت بسبب السرطان فماتت بعدها واندفنت معاها في جنازة واحدة فى المحلة الكبرى”

وأضاف جمال شعبان فى منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك رحم الله الشابة مريضة السرطان وشقيقتها التى توفيت حزنا عليها .

واختتم جمال شعبان منشوره قائلا “قلت لكم الزعل بيكسر القلب وبيعمل سكتة قلبية وموت مفاجئ دائما”.