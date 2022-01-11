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صدمة.. فيفي عبده تعرض نفسها للاستمتاع في دبي مقابل 1100 درهم في ساعتين

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فيفي عبده
Native
Teads
الثلاثاء، 11-01-2022 04:01 م

صدمت الفنانة فيفي عبده ذات الـ68 عاماً متابعيها، بقائمة أسعار الجلوس معها مرفقة بامتيازات خاصة خلال زيارتها المقررة إلى الإمارات من 21 إلى 23 يناير الجاري.
ونشرت فيفي عبده على حسابها في «إنستجرام»، ملصقا دعائيا باللغتين العربية والإنجليزية، حددت من خلاله تفاصيل العرض، الذي ينقسم إلى فئتين، في تصرف رآه البعض استغلالاً لا يليق، خصوصا أنها في خريف عمرها الفني.
وحددت فيفي عبده الفئات كما يلي:
• فئة البلاتينيوم «يومي السبت والأحد»: استمتع بـ«جلسة مثيرة» لمدة ساعتين مع فيفي عبده، من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير وغداء مع النجمة نفسها، مقابل 1100 درهم (297 دولارا).
• الفئة الذهبية «أيام الجمعة، السبت، والأحد»: استمتع بجلسة بعد الظهر مع فيفي من 4 حتى 5:30 مساء، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير مقابل 750 درهما إماراتيا للشخص الواحد (203 دولارات).
كما اشترطت الفنانة للجلوس معها، أن يكون الشخص حاصلا على لقاح ضد فايروس كورونا، ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة.
 

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