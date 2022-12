صدمة.. فنان شهير يتخلص من حياته بطلق ناري في الرأس

أنهى النجم الأمريكي ستيفن بوس المعروف باسم "tWitch"، حياته عن عمر ناهز 40 عاماً، مخلفا صدمة لجمهوره وأسرته.

وتلقت شرطة لوس أنجلوس، مكالمة من أحد فنادق، بالعثور على ستيفن بوس الوالد لثلاثة أطفال ميتا متأثرا بجراحه التي أصيب بها في طلق ناري، التي رجح أنها انتحار.

أليسون هولكر، زوجة ستيفن، نعته بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه "كان العمود الفقري للعائلة، وأفضل زوج وأب، ومصدر إلهام لمعجبيه".

وقالت أليسون هولكر في بيان: "عليّ أن أنقل لكم بقلب مليء بالحزن أن ستيفين قد تركنا.. أضاء ستيفن كل غرفة دخل إليها. لقد كان يقدر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء، وكانت قيادته لكل شيء مبنيّة على التفاؤل والحب بالنسبة".

اشتهر ستيفين كمتسابق في مشروع "Wade Robson" على قناة "MTV" قبل أن يصبح وصيفاً في "Star Search".

ثم تنافس لاحقاً على "So You Think You Can Dance" في عام 2008، وأنهى الموسم الرابع كوصيف ثم عاد لاحقاً في حلقات كل النجوم. وقد أصبح عضواً في لجنة التحكيم عندما عاد البرنامج في عام 2022.

في عام 2014، انضم ستيفين إلى "The Ellen Show" كضيف DJ، وتم ترقيته إلى منصب المنتج التنفيذي في عام 2020.

شارك ستيفين سابقاً في استضافة حفلات زفاف "Fairy Tale Weddings" مع أليسون.

كما ظهر في العديد من الأفلام والعروض، بما في ذلك "Magic Mike XXL" و "Modern Family" و"Step Up All In".

وقد ترك ستيفين وراءه زوجة وثلاثة أطفال هم: زايا 3 أعوام، مادوكس 6 أعوام، ويسلي 14 عاما.