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صدمة.. فنانة شهيرة تعلن ولادتها طفلة دون زواج (صورة)

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قمر
Native
Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 10:39 ص

أثارت الفنانة اللبنانية قمر، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب افعلان عن ولادة طفلتها دون زواج.
وأعلنت "قمر" الخبر عبر خاصية القصص القصيرة "استوري" علي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ناشرة صورة لطفلتها.
وكشفت قمر، عن الاسم الذي اختارته لطفلتها حيث أطلقت عليها اسم "لونا"، وأوضحت في منشورها أنها ولدت يوم 18 نوفمبر.
وتعرضت الفنانة اللبنانية قمر، لهجوم كبير مؤخرا،  بسبب إعلان حملها دون زواج، من خلال منشور عبر خاصية «استوري» بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
وكتبت الفنانة قمر: «السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بتحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه».
وأضافت قمر: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر»، متابعة: «مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل ماذر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته».
وكانت قمر انجبت من قبل طفل دون زواج، ورفعت قضايا امام المحاكم المصرية لإثبات نسب الطفل لأبيه جمال مروان، حفيد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

 

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