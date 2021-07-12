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صدمة/ فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض نادر.. شاهد كيف أصبحت؟

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عبير أحمد
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الإثنين، 12-07-2021 04:00 م

حالة من الصدمة عاشها الجمهور في مصر والخليج، بعد ظهور الفنانة المصرية الشهيرة المقيمة في الكويت عبير أحمد، في فيديو من داخل المستشفى تعلن فيه مرضها النادر وقد بدا التعب على ملامحها وتغير شكلها، مطالبة متابعيها ان يدعوا لها بعد اصابتها بمرض نادر يتطلب علاج طويل.
وكانت عبير أحمد كشفت عن إصابتها بـ "الوهن العضلي" وهو مرض نادر، ولم تعلن عن إصابتها من قبل لأنها لم ترغب بالظهور كضحية أمام الجمهور. وظهرت عبير في فيديو من المستشفى خلال خضوعها لجلسة غسيل دم بالقسطرة، ووقالت انها لن تغادر المستشفى الآن لأنها لديها جلسات أخرى، طالبة منهم الدعاء وشكرت كل من اتصل بها وأرسل رسالة لها موضحة أنها تشعر بالخجل لأنها لا تستطيع الرد لصعوبة وضعها الصحي.
عبير أحمد، ممثلة مصرية تعيش في الكويت، طرقت أبواب الدراما منتصف التسعينات، استطاعت في فترة وجيزة أن تكون من أشهر الممثلات في دول الخليج. ظهورها في الدراما السعودية كان من خلال الجزء الرابع عشر من طاش ما طاش بجانب ناصر القصبي وعبد الله السدحان.
 

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