صدمة.. عريس يقتل عروسته في حفل الزفاف أمام الجميع: خاينة

السبت، 06-08-2022
11:14 ص
في واقعة صادمة، أقدم عريس
على قتل عروسته في حفل الزفاف
أمام الحضور، بعد أن وجه لها اتهامات بالخيانة.
وفي التفاصيل، فقد تم القبض على ستيبان دولجيخ (35 عامًا)،
للاشتباه بضربه عروسه أوكسانا بولودينتسيفا (36 عامًا) حتى الموت في يوم زواجهما.
وكان دولجيخ قد أدين في السابق بالقتل، لكن العروس - التي
تعرفت عليه من خلال المراسلة أثناء وجوده في السجن - اعتقدت أنها تستطيع ترويضه.
وقام العريس
بضرب العروس حتى الموت أمام المدعوين إلى حفل
زفافهما الذين كانوا خائفين جدًا من منعه من ارتكاب الجريمة المروعة.
قال دولجيخ لمحكمة في نوفوسيبيرسك بروسيا، إنه يعتقد أن زوجته
أوكسانا بولودينتسيفا (36 عامًا) كانت تخونه.
وقال شهود إن دولجيخ شعر بالغيرة من حديث عروسه بضيف آخر
خلال حفل الزفاف الذي أقيم في منزل خاص بقرية بروكودسكوي بمنطقة نوفوسيبيرسك، متهمًا
إياها بـ "التصرف بشكل غير صحيح".
وقال كبير المحققين كيريل بتروشين "بدأ بلكمها وركلها
خارج المنزل، وأمسكها من شعرها وضربها ودفعها إلى الشارع، حيث استمر أيضاً في ضرب جسدها
ورأسها، وعندما أصبحت جثة هامدة ألقى بجثتها في وادٍ قريب".
وأصيب المدعوون بصدمة كبيرة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من التدخل.
ومع ذلك، فقد اتصلوا بالشرطة وتم اعتقال العريس
من قبل الحرس الوطني الروسي في مكان
الحادث.
وأضاف المحقق: "لقد ضربها لفترة طويلة أمام الشهود وضرب
أعضائها الحيوية - في الجذع والرأس" وأشار إلى أنه "اعترف بالكامل بالذنب
أثناء التحقيق" لكنه لم يتوب.
وتابع: "كان يشعر بالغيرة منها مع أحد الضيوف الذكور.
وبدا لزوجها أنها تصرفت بشكل غير صحيح ، مما تسبب في فضيحة".
وأضاف المحقق أن بولودينتسيفا كانت تعلم بإدانات العريس
السابقة
بالقتل والسرقة وتعتقد أنها تستطيع تغييره، "لم تكن تعتقد أنه أثناء شرب الخمر
أو مجرد نوبة غضب، قد يتجاوز شخص مثل هذا الحد ويرتكب جريمة خطيرة".
وقضت المحكمة في النهاية بحبسه 18 عامًا.