الأربعاء 20 يناير 2021
توقيت مصر 11:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد انفصالهما.. تصريح صادم من دينا الشربيني عن عمرو دياب

اليوم سحب اليانصيب علي 730 مليون دولار.. هذه هي شروط المشاركة

السبب الحقيقي لعودة مهاجرين " هندوراس " لديارهم بدلا من الولايات المتحدة

وفاة مذيع شهير في قناة الجزيرة

بشري سارة من الإسكان بخصوص الوحدات السكنية في منطقة مطار إمبابة

خطوة غير متوقعة من "بايدن" فو وصوله واشنطن

عاجل: ظهور سلالة جديدة للكورونا أكثر خطورة في فرنسا

فنانة شهيرة تصدم الجميع: «قضيب الرجل منحوت فني رائع»

مفاجأة.. هل يحصل الطفل المولود في السعودية لأبوين مجهولين على الجنسية؟

الرسالة السرية من " ترامب " لـ " بايدن" تثير ضجة في الولايات المتحدة

ADS
 

صدمة.. عروس حامل في فرحها تثير ضجة كبيرة (صور)

Capture
العروس
 
الأربعاء، 20-01-2021 09:31 ص المصريون

سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورًا من حفل زفاف لعروس حامل في فرحها ما دفع الجميع للتساؤل حول حقيقة الواقعة.
من جانبهم نشر أصدقاء وجيران العروسين توضيحًا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اختلفت الرواية أيضًا، فقال البعض أن العروسين تزوجوا منذ عام خارج مصر، وعندما عادوا أقاموا حفل زفاف لإدخال الفرحة على أهلهم، بينما قال آخر أنهم كانوا يحتفلون بمعرفة نوع الجنين.
وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ردًّا على الصور، "يا جدعان ده مش فرح ده جاري ومتجوزين هو ومراته بقالهم سنة بلاش حد يغلط من غير ما نفهم الله يرضى عليكوا".
ولكن قال "عمرو الحسيني"، "ده اتجوز برا بلده، ولما رجع هو ومراته عمل لأهله وأصحابه فرح عادي يا جماعة بلاش سوء الظن".
ونشر "محمد حاتم" أحد أصدقاء العريس منشورًا على "فيسبوك"، "توضيح لكل الـ شافوا الفيديو أو الصور ومستغربين.. دي كانت حفلة بيبي شاور احتفال بالمولود الجديد ومعرفة نوعه"، مضيفًا: "ربنا يسعدكم يا صحبي والحمل يكمل على خير والبنوتة تتربى في عزك".
وقالت فتاة أخرى: "دول أكيد عملوا فرح قبل كده وبيحتفلوا بعيد جوازهم نصفي النية".







 

إقرأ ايضا

60-191728-amr-diab-dina-el-sherbiny-valentine-s-day_700x400

بعد انفصالهما.. تصريح صادم من دينا الشربيني عن عمرو دياب

80-023438-al-jazeera-qatar-province_700x400

وفاة مذيع شهير في قناة الجزيرة

ارشيفية

بشري سارة من الإسكان بخصوص الوحدات السكنية في منطقة مطار إمبابة

أخبار متعلقة

trax_1610652999

تعليق مفاجيء من فنانة شهيرة بعد القبض عليها في فرحها

Capture

فنانة شهيرة تعلن زواجها بشكل مفاجئ وتنشر فيديو من حفل الزفاف

download

صادم.. يهدد زوجته العروس بنشر فيديو «ليلة دخلتهما» مقابل هذا المبلغ

2016_8_27_11_23_37_826

نهاية مروعة لـ«مدمنة الرجال» على يد الزوج الرابع

Capture

تفاصيل صادمة.. نقل عريس إلى العناية المركزة بعد ساعات من دخلته