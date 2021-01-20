صدمة.. عروس حامل في فرحها تثير ضجة كبيرة (صور)

الأربعاء، 20-01-2021
09:31 ص
المصريون
سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورًا من حفل
زفاف لعروس حامل
في فرح
ها ما دفع الجميع للتساؤل حول حقيقة الواقعة.
من جانبهم نشر أصدقاء وجيران العروس
ين توضيحًا عبر صفحاتهم على مواقع
التواصل الاجتماعي، لكن اختلفت الرواية أيضًا، فقال البعض أن العروس
ين تزوجوا منذ
عام خارج مصر، وعندما عادوا أقاموا حفل زفاف لإدخال الفرح
ة على أهلهم، بينما قال
آخر أنهم كانوا يحتفلون بمعرفة نوع الجنين.
وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ردًّا على الصور، "يا جدعان
ده مش فرح
ده جاري ومتجوزين هو ومراته بقالهم سنة بلاش حد يغلط من غير ما نفهم
الله يرضى عليكوا".
ولكن قال "عمرو الحسيني"، "ده اتجوز برا بلده، ولما رجع هو
ومراته عمل لأهله وأصحابه فرح
عادي يا جماعة بلاش سوء الظن".
ونشر "محمد حاتم" أحد أصدقاء العريس منشورًا على
"فيسبوك"، "توضيح لكل الـ شافوا الفيديو أو الصور ومستغربين.. دي
كانت حفلة بيبي شاور احتفال بالمولود الجديد ومعرفة نوعه"، مضيفًا:
"ربنا يسعدكم يا صحبي والحمل يكمل على خير والبنوتة تتربى في عزك".
وقالت فتاة أخرى: "دول أكيد عملوا فرح
قبل كده وبيحتفلوا بعيد جوازهم
نصفي النية".