صدمة عروس.. تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 شهور (فيديو)
الزوجان
Native
Teads
السبت، 24-12-202211:11 ص
ادعت عروس إندونسية، أنها اكتشفت أن زوجها امرأة وليس رجلًا،
وذلك بعد زواج استمر نحو 10 أشهر.
الواقعة التي أوردها موقع "odditycentral" كانت من بين الأحداث الأغرب خلال عام 2022، وتفاصيلها كانت كالتالي:
التقت امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة جامبي الإندونيسية،
بزوجها المخادع على تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
ادعى زوجها أنه طبيب ناجح درس في الخارج، وبعد مواعدة لمدة
أسبوعين، جاء ليقيم معها لمدة أسبوع تقريبًا، وخلال هذه الفترة كان يتصرف بشكل لا تشوبه
شائبة، حتى أنه ساعد الفتاة في رعاية والديها اللذين كانا مرضى في ذلك الوقت، لذلك
عندما تقدم بطلب لزواجها، سرعان ما منحهما الوالدان مباركتهما.
بعد الزواج فوجئت الفتاة بكتل موجودة على صدر زوجها، وعندما
واجهته تجاهلها باعتبارها مشكلة هرمونية، لكن كل ذلك قد زاد، وذات مرة عندما عاد إلى
المنزل ذات يوم واستعد للاستحمام، طلبت منه المرأة أن يتجرد من ملابسه ليثبت أنه رجل.
أصبح غير قادر على الخروج من الموقف، خلع ملابسه وكشف عما
كانت تشتبه فيه أنه كان بالفعل امرأة.
اعترفت المرأة المخادعة، التي تُركت بلا خيار آخر، أن اسمها
الحقيقي هو إيراياني وأنها كذبت بشأن كل شيء تقريبًا، بما في ذلك وظيفتها.
بشكل لا يصدق، قالت الزوجة لمحكمة منطقة جامبي إنها لم تشك
أبدًا في أن زوجها منذ 10 أشهر كان من امرأة "مثلية"، ويبدو أن العلاقة الحميمية
كانت غير متكاملة بينهما طوال مدة الزواج.