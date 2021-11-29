صدمة.. عارضة أزياء خليجية تخلع ملابسها الداخلية على شاطئ ميامي(صورة)

الإثنين، 29-11-2021
12:00 م
أثارت نشرت عارضة الأزياء السعودية المثيرة للجدل "باربي نجد
"،
صدمة وجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة على صفحتها الخاصة على
موقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها على شاطئ ميامي.
وظهرت "باربي" في الصورة بقطعة مايوه واحدة من الأسفل صغيرة
جدًا، بينما خلعت القطعة العلوية ووضعت يدها لتغطية أماكن حساسة بشكل مستفز.
وأثارت الصورة صدمة وغضب الجميع، موجهين لها انتقادات وشتائم بسبب ما وصفوه
باستعراض جسدها والمتاجرة به.
وأغلقت باربي نجد
خاصية التعليقات بشكل نهائي حتى لا تصلها التعليقات
السلبية التي تعرف أنها ستطولها.