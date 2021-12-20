صدمة.. سعودية شهيرة تقيم في أمريكا تخلع ملابسها بالكامل

الإثنين، 20-12-2021
11:17 ص
تسببت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة المقيمة في الولايات
المتحدة الأمريكية مودل جيجي
، في صدمة وغضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي
في المملكة وجميع الدول العربية، بسبب تعمدها إظهار مفاتن جسدها بشكل فج، وهو ما
لا يتناسب مع العادات في المجتمعات الإسلامية بشكل عام.
وتبرأ الجميع من هذه الأفعال التي لا تمثل نساء المملكة،
خاصة بعد تخلي "جيجي" عن كامل ملابسها وجلسة في وضعية تصور تظهر مفاتنها
بشكل صادم.
ونشرت جيجي صورة
وقد باعدت بين رجليها، الأمر الذي أدى لظهور جزءاً من عضوها التناسلي، واستعرضت ثدييها
العاريين حيث وضعت يديها لتغطية جزء صغير جدا في صورة مستفزة وغير أخلاقية.