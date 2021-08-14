صدمة.. سعودية شهيرة تتزوج يهوديًا متطرفًا (فيديو)

السبت، 14-08-2021
10:24 ص
حالة من الجدل والصدمة أثارتها الموديل والبلوجر
السعودية الشهيرة بـ"جوجو
"، عقب تداول صور من حفل زفافها على شاب
مرتديًا القبعة اليهودي
ة.
وكانت
الموديل السعودية جوجو
قد أعلنت ارتباطها بخطيبها شهر يناير 2020 بعد علاقة حب استمرت
أشهر حيث وصفته بـ"توأم روحها"، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق
"إنستجرام".
ونشرت
السعودية جوجو
صورًا من جلسة التصوير لحفل الزفاف والتي كانت على أحد الشواطئ الأمريكية
حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل بأكتاف منسدلة واعتمدت تسريحة شعر بسيطة واكسسوار لامع
على رأسها بدلًا من التاج.
في حين
اعتمد العريس الأمريكي اليهودي
بدلة رسمية باللون الرمادي ولم ينسَ وضع قبعته التي
تدل على تدينه وتطرفه.
وبعد
حالة الغضب والجدل ، خرجت في فيديو للتعليق على يهودي
ة زوجها، زاعمة أنه
والده ووالدته يهودي
ان ولكنه أسلم.
ونشرت جوجو
-المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية – مقطع
فيديو، قالت فيه: “إن جميع متابعيها يرسلون لها الكثير من الرسائل لمعرفة جنسية زوجها
بعد ظهوره يرتدي القبعة اليهودي
ة في بعض صور الزفاف التي جمعتهما سويا. موضحة: “أن
زوجها من أصول يهودي
ة ولكنه ليس يهودي
اً “.
وأشارت إلى أنه مسلم ويعشق دينها ويحب العرب ويكره اليهود
وعاداتهم ولكنه لا يمكنه الهروب من أصوله سواء في المناسبات أو التقاليد. لافتة إلى
أن والدته ووالده يهودي
ان ولكنه بعيد كل البعد عن عباداتهما.
ولفتت إلى أنه مجبر على أداء بعض الطقوس والمناسبات كونه
يهودي
الأصل، مطالبة جمهورها بتصديقها. لافتة إلى أنها من جعلته يسلم وأحب دينها،
حسب زعمها.
فيما لم يصدقها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي،
متسائلين كيف أسلم ويتبع العادات اليهودي
ة؟.