صدمة..سعر فستان سميرة سعيد الأحمر في The Voice Senior

الثلاثاء، 06-10-2020
09:16 م
المصريون
نشرت
سميرة سعيد
صور جديدة لها وهي ترتدي فستان من دار أزياء Gucci بحزام يحمل شعار العلامة التجارية وجيوب
مزينة بطباعة الحيوانات، ويصل سعره إلى 2700 يورو.
يذكر
أن قناة "mbc مصر" ستبدأ عرض
برنامج "The
Voice SENIOR"
اعتباراً من 7 أكتوبر الجاري، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.
تضم
لجنة التحكيم المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد
ونجوى كرم وملحم زين؛ فيما
يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح
وكذلك خلف الكواليس.
يأتي
البرنامج في 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: "الصوت وبس" التي تمتد
عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعاً على المسرح لتقدم مختلف الألوان
الغنائية من حديثة وكلاسيكية وطربية وغيرها، بانتظار التفاف أحد كراسي المدرّبين
الأربعة. أما المرحلة الثانية (Sing Off)
فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقاً
صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة،
قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.
من
ناحية أخرى، كانت آخر أعمال سميرة سعيد
كان فيديو كليب أغنيتها "قط
وفار" مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.
ومن
جانبه كشف النابلسي أن فكرة الأغنية تم الاستقرار عليها منذ قرابة سنة ونصف، بعد
جلسة عمل جمعته مع الديفا لاستعراض عدة أعمال غنائية مقترحة وقع من بينها اختيار
سميرة على "قط وفار"، ومن ثم بدأ نابلسي العمل على تسجيلها وتوزيعها منذ
سبعة أشهر، موضحاً أن لون الأغنية الموسيقي يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و
الـ K-pop مع الفيوجن بوب، والعمل
من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد.