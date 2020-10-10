صدمة تهز الوسط الفني.. انتحار الفنانة عبير شعبان داخل شقتها

السبت، 10-10-2020
03:13 م
محمد فضل
اهتز الوسط الفني على وقع حادثة مؤسفة تمثلت في إقدام
فنانة
شابة على الانتحار
داخل شقة
ها.
وتم العثور على الفنانة
التونسية الشابة صاحبة الـ 30
عامًا، عبير شعبان، أمس الجمعة، جثة هامدة داخل شقة
ها.
وقالت إذاعة "بنزرت إف إم إن" إن حادث انتحار
شعبان
هز الوسط الفنى
فى تونس، وقال مصدر أمنى إنه تم العثور على شعبان جثة هامدة في منزلها
بمدينة قربة بمحافظة نابل شمال شرق البلاد، بعد أن انتحرت.
وقالت صحيفة "المستقبل" إنه تم فتح تحقيق في ملابسات
الوفاة، وأسباب إقدام الفنانة
الشابة التي لم تتجاوز الثلاثين من عمرها على الانتحار
.
يشار إلى أن شعبان كانت قد شاركت فى العديد من الأعمال الدرامية
والمسرحية في تونس، ولديها جمهورها الخاص الذي أصيب بصدمة كبيرة بسبب إعلان خبر انتحار
ها.
الفنانة
الراحلة من مواليد محافظة نابل المدينة السياحية المعروفة ، تبلغ من العمر 30 عامًا
حتى 2020 ، خريجة معهد الفنون المسرحية ، شاركت في الكثيرون من الأعمال السينمائية
و الدرامية ، كما لها لها محبيها ومتابعي أعمالها في الدولة التونسية ، أشتهرت من خلال
أدوارها في المسرح ، وكانت بدايته في هذا التخصص ، بعد ذلك قررت أن تتجه إلي الساحة
الفنية وتقدم أعمالاً فنية درامية و سينمائية.