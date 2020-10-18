صدمة.. تفاصيل معاشرة أم لابنها المراهق بالقوة (صور)

الأحد، 18-10-2020
06:34 م
محمد فضل
في واقعة صادمة، أقدمت أم
على اغتصاب ابنها
البالغ من العمر
12 عامًا، وهددته بأن لا يخبر أحدًا أنها مارست مع الجنس.
وفي التفاصيل، فقد وجّهت تهمة الإعتداء الجنسي الشديد الى
الأم
بريتاني رولو، من ويتشيتا فولز في تكساس الأم
يركية، بعد أن اتهمها ابنها
، البالغ
من العمر 12 عاماً، بإغتصابه بمنزل العائلة في عام 2018، قبل تحذيره من إخبار أي شخص.
وتم الكشف عن الواقعة المزعومة بعد عامين فقط، أي عندما تحدث
عنها الضحية مع شخص بالغ يعتني به، ثم أبلغ الوصي الشرطة بالأم
ر.
وإدعى الصبي، الذي لم يتم الكشف عن إسمه لأسباب قانونية،
أن والدته سألته أسئلة حول العادة السرية أثناء خلع ملابسها بعد خروجه من الحمام.
وتواجه رولو أيضاً تهمة الطلب من إبنها خلع ملابسه، قبل أن
تغتصبه على السرير، وتخبره أنه سيقع في مشكلة إذا أخبر أي شخص، إذ قالت له إنه قبِل
بذلك.
الأم
أنكرت المزاعم الموجهة ضدّها، إلا أنها سرعان ما إعترفت
بالجريمة، علماً أنه زُعم أيضاً أنها أخبرت أحد الجيران أنها مارست الجنس مع إبنها.