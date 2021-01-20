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صدمة بعد وفاة نجم انستجرام الشاب عن عمر يناهز 24 سنة

فنان
صدمة بعد وفاة نجم انستجرام الشاب عن عمر يناهز 24 سنة
 
الأربعاء، 20-01-2021 09:04 ص المصريون
توفي الموديل هاري برانت عن عمر يناهز 24 سنة بعد جرعة مخدرات زائدة .

وأصدرت أسرة برانت بيانا حزينا أعلنت فيه وفاته قائلة: " تمت الوفاة بعد صراع طويل مع الإدمان".

وتابع: سنظل حزينين للأبد لأن حياة هاري انتهت بهذه الطريقة المأساوية بعد صراع مع عقار مدمر .
 

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