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صدمة بعد تداول فيديو لزواج فتاتين مثليتين بدولة عربية

المثليين
المثليين
 
الخميس، 27-08-2020 07:36 ص أحمد عادل شعبان
تفاجأ الجمهور في دولة عربية بتداول مقطع فيديو لفتاتين تقومان بتلبيس الدبل لبعضهما البعض معلنتان زواجهما.

وصٌدم الشارع الأردني بعد تداول مقطع فيديو لفتاة تقوم بتقبيل رفيقتها بشارع الجامعة بالعاصمة الأردنية عمان وسط دهشة الكثيرين .

المثير للجدل هو قيام إحدى الفتاتين بنشر فيديو الزواج عبر حسابها بـ"سناب شات" دون الاكتراث لتقاليد المجتمع الأردني والمجتمعات العربية عموما.

وقال أحد الناشطين عبر مواقع التواصل إن إحدى الفتاتين تُدعى هبة وشهرتها الحركية "بهاء" بينما لم يعرف اسم الأخرى.

وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمن الأردني بالتحرك لمعرفة مدى صحة الفيديو والتحقيق مع صاحبتيه.
 

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