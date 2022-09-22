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صدمة بدولة عربية.. مطلقة تقيم حفلات جنس جماعي على أبنائها

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ارشيفية
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الخميس، 22-09-2022 09:42 ص

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة بالمغرب، حكمها في قضية أثارت الرأي العام المغربي يتعلق بشبكة للدعارة وممارسة جنس جماعي على أطفال.

وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على شخصين متورطين في القضية، كما عاقبت والدة طفلين من ضحايا تلك الشبكة بالسجن عامين، فضلا عن إدانة سيدة أخرى بـ3 أشهر حبسا نافذا.

تفاصيل القضية تعود حينما قدم شخص بلاغا ضد طليقته يتهمها فيه بالاعتداء رفقة أصدقائها على طفليه جنسيا داخل المنزل، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال الأب إن والدة طفليه كانت تستدعي أصدقائها من أجل إحياء حفلات جنس جماعي يتم فيها الاعتداء على أبنائهما جنسيا؛ مضيفا أن تلك الحفلات كانت توثق عبر الهاتف المحمول.
 

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