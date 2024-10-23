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صدمة الوسط الفني.. انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

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الأربعاء، 23-10-2024 11:03 ص

 

أعلن مصدر مقرب من الفنانة داليا مصطفى، انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة منذ فترة، وهناك مساعي للصلح بينهما.

 

داليا مصطفى، حذفت صورها مع زوجها شريف سلامة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إلا أن زوجها لم يقم بنفس رد الفعل على حسابه.

 

وبالعودة لحساب شريف سلامة على "انستجرام"، آخر صورة جمعته بـ داليا مصطفى كانت بتاريخ 12 أبريل الماضي، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في هذا التوقيت.

 

وكتب شريف تعليقًا على الصورة: "كل سنة وأنتي في حياتي وحبيبتي.. كل سنة وأنتي طيبة"، لترد عليه داليا مصطفى: "حبيبي أنت".

 

داليا مصطفى تستأنف خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها بمسلسل "روج أسود"، والتي تجسد فيها دور امرأة مطلقة.

 

شريف سلامة وداليا مصطفى أعلنا زواجهما عام ٢٠٠٧ بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، وأثمر زواجهما عن أبنائهما سلمى وسليم.

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