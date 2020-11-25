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صدمة.. الموت يفجع ياسمين رئيس أثناء تصوير فلمها الجديد

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ياسمين رئيس
 
الأربعاء، 25-11-2020 11:16 ص المصريون

فجع الموت ، الفنانة ياسمين رئيس، في والدتها بعد صراع طويل مع المرض، وذلك أثناء تصوير مشاهد من فيلمها الجديد في مدينة دهب، ومن المرجح تشييع جثمان الفقيدة عقب صلاة ظهر اليوم الأربعاء.
المخرج هادي الباجوري زوج رئيس كان متواجداً معها في مدينة دهب لإستكمال تصوير أحدث أفلامهما "جارة القمر"، وأكد أنه تم إيقاف التصوير فور إبلاغهما بخبر الوفاة، وعادت ياسمين إلى مصر، لتنضم إلى العائلة وتتابع إجراءات تشييع الجثمان والدفن.
وكانت رئيس في مدينة دهب تواصل تصوير مشاهدها بفيلم "جارة القمر"، مع الممثلين كريم فهمي وأحمد مالك، والفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.
 

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