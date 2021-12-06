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صدمة.. العثور على فنان شاب جثة متحللة داخل شقته بعد وفاته بأزمة قلبية

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الإثنين، 06-12-2021 10:58 ص


حالة من الصدمة، انتابت الجميع بعد العثور على فنان شاب ميتًا داخل شقته إثر إصابته بازمة قلبية، في حين كانت جثته في حالة شبه تحلل.
وفي التفاصيل، فقد توفي الممثل الهندي براهما ميشرا، عن عمر ناهز الـ36 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية في مومباي، وفق ما أفادته وكالة الأنباء ANI بعد وفاته.
وقالت الشرطة إن العناصر عثروا على جثة الممثل الشهير وهي شبة متحللة في شقته، ثم تم نقلها إلى مستشفى محلي من أجل تشريح جثته؛ وبعد كشف الاطباء الشرعيين عليه تم التأكيد أن وفاته جاءت عرضية.
يذكر أن آخر أعماله الممثل الراحل Haseen Dillruba بمشاركة الممثلة تايسي بانو، وفيكرانت ماسي عام 2021 ومن أفلامه فيلم Badrinath Ki Dulhania عام 2017 بمشاركة عاليا باهات وفارون داوان، وKesari عام 2019 وشاركته البطولة أكشاي كومار.


 

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