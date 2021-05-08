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صدمة.. الصاروخ الصيني سيسقط غدًا في دولة عربية مجاورة لمصر

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السبت، 08-05-2021 01:42 م

نشرت وسائل إعلام دولية اليوم السبت تقريرا خطيرا عن احتمالية سقوط الصاروخ الصيني التائه في دولة جديدة صباح غداً الأحد.
وأفادت وسائل إعلام اليوم السبت بتحديد وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني التائه، فيما توقع مركز أبحاث أمريكي دخول حطام الصاروخ الغلاف الجوي بحلول صباح الأحد.
وذكر موقع "الجولف" نقلا عن مصادر عسكرية أمريكية أنها حددت وجهة جديدة محتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه، فبعد حساب الإحداثيات تم تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوط هذا الصاروخ وفقاً لموقع "روسيا اليوم".
وأشارت المصادر أيضا إلى أن الصاروخ الصيني الطائش من المحتمل أن يسقط في آسيا الوسطى، في طاجيكستان أو تركمانستان، حوالي منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت جرينتش.
من جهتها، قالت "مؤسسة الفضاء الجوي" الأمريكية عبر "تويتر" إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام "كوردس" التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ "لونج مارش 5 بي" سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل أو بعد الساعة 04:19 يوم الأحد بتوقيت جرينتش.
وتشير أحدث توقعات "كوردس" إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضا في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.
وانطلق الصاروخ "لونج مارش 5 بي" من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة "تيانهي" غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت أمس الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.
 

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