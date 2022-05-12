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صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

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صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

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Teads
الخميس، 12-05-2022 12:40 م
أثارت كنزي عمرو دياب، حالة من الجدل والغضب بعد نشرها صوراً جديدة وجريئة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
 وظهرت ابنة عمرو دياب، بإحدى الصور وهي ترتدي الملابس الداخلية فقط.
وتسببت صورتها بتليقها تعليقات غاضبة، وجهت إليها اللوم بسبب ظهورها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى صورة أخرى أيضا أثارت غضب المتابعين
فيما دعمت جنى عمرو دياب شقيقتها، اذ اشادت بجمالها قائلة: "رائعة".
كنزي هي إبنة عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، وانتقلت قبل سنوات للإقامة في بريطانيا، وأهداها والدها أغنية حملت إسمها في ألبوم "علم قلبي".




 

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