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صدمة .. إمام عاشور والمهاجم الأجنبي خارج قائمة الأهلي في السوبر الإفريقي

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الاهلي
السبت، 26-08-2023 04:51 م نسمه عبد الوهاب
اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس السوبرالافريقي لعام 2023 بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي ستقام يوم 15 سبتمبر المقبل.

وكتب الكاف عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الآتي:" أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("CAF") والاتحاد السعودي لكرة القدم ("SAFF") أن المملكة العربية السعودية ستستضيف هذا العام كأس السوبر الافريقي  2023 والتي ستقام يوم 15 سبتمبر.".

وسيتنافس في نهائي كأس السوبر الافريقي توتال اينيرجيز، البطل الحالي لرابطة أبطال إفريقيا توتال إنيرجيز، النادي الأهلي، ونادي اتحاد الجزائر ("USMA")، بطل كأس الكونفيدرالية الافريقية توتال اينيرجيز. ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد الشهير.


ومن المنتظر أن تضم قائمة النادي الأهلي، التي ستطير إلى النمسا للدخول في معسكر تحضيري للموسم الجديد، كلا من:

حراسة المرمى.. الشناوي، شوبير، حمزة، مخلوف

خط الدفاع.. معلول، الدبيس، عبدالمنعم، معتز، ياسر، ربيعة، محمود متولي، محمد هاني ، اكرم توفيق، كريم فؤاد، خالدعبدالفتاح

خط الوسط.. مروان عطية ، ديانج، إمام عاشور، افشه، فخري، كوكا، نيدفيد، السولية، الشحات، كريستو، تاو، عبدالقادر، رضا سليم، طاهر محمد، رأفت

خط الهجوم.. كهربا، زعلوك، صلاح محسن

وسيفتقد النادي الأهلي، لخدمات عدد من لاعبيه في السوبر الإفريقي، مثل خالد عبدالفتاح بسبب الإصابة، وكريم فؤاد لعدم تعافيه من إصابته، وأكرم توفيق بسبب عدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى اللاعب إمام عاشور لعدم إكتمال شفائه، بجانب طاهر محمد الذي يعاني من أصابة في انكل قدمه، وأخيرا .

كما سيفتقد النادي الأهلي، للمهاجم الأجنبي، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي حدد بعد غد الاثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، موعد لارسال قائمة السوبر الإفريقي.

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