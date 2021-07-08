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صدمة/ أول فنانة مصرية تتزوج كلب.. شاهد حفل الزفاف

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الخميس، 08-07-2021 10:20 ص

حالة من الجدل والغضب أحدثتها الفنانة الشابة والبلوجر الشهيرة هبة مبروك، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أقامتها حفل زفاف على كلب، على الرغم من كونها مطلقة ولديها طفل.
وفي واقعة صادمة، لم تغفل عن توجيه الإهانات لطليقها عبدالرحمن مبروك، حيث أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي زواجها من كلب فقامت بنشر صورتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان زفاف بجوارها كلب يحمل ورقة مكتوبا عليها "حفل زفاف" دلالة على زعمها من الزواج بهذا الكلب، وأردفت معلقة على مواقع التواصل الاجتماعي: ضل كلب ولا ضل… كملوا انتوا بقى".
وتعرضت الفنانة الشابة إلى هجوم حاد من الجمهور الذي يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تخطى المليون متابع على "إنستجرام".
يذكر أن هبة مبروك أعلنت مؤخرًا مشاركتها في فيلم "العلمين" وهو من بطولة خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، سيناريو وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.
وقالت هبة في تصريحات صحفية ردًا على الضجة التي أثيرت، أنها قامت بتصوير هذا الحدث مداعبة جمهورها في حالة من الغموض من أجل إدخال السرور على الجمهور.
وأضافت هبة أن يوم تصوير الزفاف تأجل أكثر من مرة لأسباب مختلفة، كانت أخرها دخول صديقتها “دينا” المستشفى مما دفعها لإلغاء الحفل والحضور مع صديقتها التي اعتبرتها أهم من أي تريند.
وفي ظل التجهيزات لحفل الزفاف، سرعان ما ظهرت هبة بفستان الفرح ومن حولها الأصدقاء والمصورين، ليتفاجأ الجميع بدخول العريس المنتظر، والذي كان عبارة عن كلب أسود ضخم يرتدي طوق ولافتة مكتوب عليها “حفل زفاف”












 

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