الإثنين 18 يوليه 2022
توقيت مصر 14:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قتلت ابنتها لتنفرد بخيانة زوجها.. تفاصيل جريمة «أمل» الشيطانية

أول تعليق من تركي آل الشيخ على استخدام تذاكر حفلات هيئة الترفية لأداء العمرة

خادمة وعشيق.. تفاصيل العثور على مُسن مقتولًا داخل شقته في مدينة نصر

العثور على محام شهير جثة متعفنة على كرسي داخل منزله

«أكتر فنانة ريحتها وحشة».. حسين فهمي يرد ويفاجئ الجميع

أخطر من كورونا.. «الصحة العالمية» تعلن تفشي فيروس جديد

ميدو يهاجم محمد الشناوي: «القيادة مش شارة بس»

صدمة.. أول صورة للفنانة شهرة صالحي بعد تحولها جنسيًا إلى ذكر

خالد الصاوي: «يا خسيس هخليك مسخرة الإنسان والحيوان»

نقابة الأطباء تطالب بمحاكمة «ميدو».. ما القصة؟

ADS
 

صدمة.. أول صورة للفنانة شهرة صالحي بعد تحولها جنسيًا إلى ذكر

شهرة صالحي لرستاني
لافنانة الايرانية التي تحولت جنسيا
Native
Teads
الإثنين، 18-07-2022 10:32 ص
أحدثت الفنانة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني، حالة من الجدل الكبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تسجيل صوتي عبر حسابها على "فيسبوك" تعلن تحولها جنسيًا إلى رجل.


ونشرت الممثلة الإيرانية، البالغة من العمر 56 عامًا، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تسجيلاً صوتياً كشفت من خلالها عن تغير هويتها الجنسية وأكدت إلى أنها لم تعد إمرأة من الناحية القانونية والشرعية، وتستعد لتغيير إسمها لإلى "مازيار".


كما ابدت مواصلة رغبتها في مواصلة التمثيل، وعن تخوفها من تأثير هذا الأمر على مستقبلها المهني، وأكدت أنها ستتناول قضايا المتصححين الجنسيين في أعمالها الفنية رغماً من تضييق السلطات الإيرانية بشكل كبير على الأعمال الفنية.



 

إقرأ ايضا

20181105025809589

قتلت ابنتها لتنفرد بخيانة زوجها.. تفاصيل جريمة «أمل» الشيطانية

215908

أول تعليق من تركي آل الشيخ على استخدام تذاكر حفلات هيئة الترفية لأداء العمرة

398072

خادمة وعشيق.. تفاصيل العثور على مُسن مقتولًا داخل شقته في مدينة نصر