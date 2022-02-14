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صدمة.. أشهر يوتيوبر سعودي يعلن أنه أصبح «مثلي الجنس» ويتعرى في الشارع

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صدمة.. أشهر يوتيوبر سعودي يعلن أنه أصبح «مثلي الجنس» ويتعرى في الشارع

channels4_profile
راشد
Native
Teads
الإثنين، 14-02-2022 11:05 ص

صدم اليوتيوبر السعودي الشهير "راشد" الجميع بعد تحولّه إلى "مثلي الجنس"، وظهوره عارياً بعد أن سافر إلى أمريكا.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لليوتيوبر، السعودي الشهير "راشد" عقب إعلانه أنه مثلي الجنس بعد وصوله للولايات المتحدة الامريكية.
وتسبب إعلان "راشد" التي كانت قناته من أشهر القنوات في المملكة والتي تجلب مشاهدات عالية، في صدمة لدى الجميع، متسائلين عن سبب تحوله بشكل مفاجئ وكبير، فيما لم يعلن اليوتيوبر أي تفاصيل عما حدث جعله يصبح "مثلي الجنس".
وقال أحد الحسابات على موقع التغريدات "تويتر"، تعليقًا على فيديو لـ "راشد" :" ‏اليوتيوبر راشد كان صاحب قناة zShowz التي كانت من اقوى القنوات في اليوتيوب ، سافر قبل كم سنة الى امريكا وتحول الى مثلي الجنس".
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
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