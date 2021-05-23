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صدق أو لا تصدق.. مطاردة جاموسة في بحر الإسكندرية(فيديو)

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الأحد، 23-05-2021 11:59 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للسخرية لـ جاموسة هربت من منطقة محمد نجيب في الإسكندرية إلى شاطئ جليم، وقفزت في البحر، ثم بدأت في السباحة بسرعة رهيبة، فيما حاول عدد من الشباب مطاردةها للإمساك بها إلا أنها ظلت متقدمة عليهم.
ولكن أحد الشاهدين على الواقعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدعى «محمد مسعد» أوضح أن الجاموسة هربت من “زريبة” في منطقة دربالة بالإسكندرية إلى محمد نجيب وقفزت في البحر، ولكن من غير المعروف حتى الآن مصيرها وهل تم الإمساك بها أم لا.
وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل مع نص مرفق كتب فيها ناشر الفيديو: “حتى الحيوانات كان نفسها تصيف”.

 

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