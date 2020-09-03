صدق أو لا تصدق: آلة حاسبة تتنبأ بموعد وفاتك

الخميس، 03-09-2020
06:27 م
فتحي مجدي
هل تساءلت يومًا إلى متى ستعيش؟
يمكن لآلة حاسبة جديدة أن تتنبأ
بموعد موتك بناءً على نمط حياتك والعوامل الطبية، بعد أن طور باحثون من جامعة إيست أنجليا اختبارًا تفاعليًا كجزء من دراسة جديدة.
وتظهر الآلة الحاسبة التي يطلق عليها اسم (MyLongevity)، تأثير العوامل الطبية ونمط الحياة المختلفة على متوسط العمر المتوقع.
وقالت البروفيسور إيلينا كولينسكايا، التي قادت الدراسة: "يهتم الناس بمتوسط العمر المتوقع، لكن هذا ليس فقط من باب الفضول المرضي".
وأشارت إلى أن "متوسط العمر المتوقع هو اعتبار كبير في أي تخطيط طويل الأجل، وهو مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يخططون لأهدافهم المالية واستراتيجيات التقاعد. ويمكن أن يساعد الأشخاص أيضًا على تحسين متوسط العمر المتوقع من خلال إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة".
ولاستخدام الآلة الحاسبة، ما عليك سوى إدخال بياناتك، بما في ذلك الاسم والعمر والجنس وأي ظروف صحية أساسية، وما إذا كنت تدخن أم لا.
سيكشف بعد ذلك المدة التي من المحتمل أن تعيشها، بناءً على بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية.
وأضاف كولينسكايا: "البرمجيات التي طورناها تعتمد على بحثنا باستخدام السجلات الصحية الإلكترونية. في تحليلنا الأخير لمتوسط العمر المتوقع، تابعنا مجموعة من 110 آلاف من الأشخاص الأصحاء الذين بلغوا 60 شخصًا بين عامي 1990 و 2000 على مدار الخمسة وعشرين عامًا القادمة، وقمنا بتحديث حالتهم الصحية كل ستة أشهر".
وتابعت: "تمت ترجمة نتائج تحليلنا إلى متوسط العمر المتوقع لـ 648 من سمات المخاطر المختلفة بناءً على العمر والجنس والرمز البريدي.
وذكرت أن "قائمة عوامل الخطر التي استخدمناها تشمل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفرط كوليسترول الدم، ومؤشر كتلة الجسم، وخطر وقوع حدث قلبي في غضون 10 سنوات، وحالة التدخين واستخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول".
ومع ذلك، تم تطوير الآلة الحاسبة قبل فيروس كورونا مما قد يؤدي إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع للبعض.
بشكل عام، كان الباحثون يأملون أن تكون الآلة الحاسبة مفيدة للأطباء العامين لمساعدة الناس على إجراء تغييرات في نمط حياتهم لتحسين متوسط العمر المتوقع.
واختتمت كولينسكايا قائلة: "نحن على ثقة من أن التطبيق الأساسي لأداتنا - المساعدة في إظهار الآثار النسبية لأشياء مثل التدخين - لم يتأثر إلى حد كبير. لكننا نخطط لضبطه لاستكشاف التغيرات في متوسط العمر المتوقع".