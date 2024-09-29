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صدر مكشوف.. غادة عبدالرازق تثير الجدل بإطلالة جريئة

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الأحد، 29-09-2024 01:37 م


في أحدث ظهور لها، أثارت النجمة غادة عبد الرازق جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة جريئة جمعت فيها بين الأناقة العصرية والجرأة الملفتة.

 

وظهرت غادة وهي ترتدي تيير جينز ضيق أضفى على قوامها لمسة من الرشاقة، بينما اختارت بلوزة مكشوفة تبرز منطقة الصدر والأكتاف وتكشف عن جزء من بطنها، ما جعل الإطلالة تجمع بين الجُرأة والتحدي.

 

وحرصت على تحقيق توازن في طلتها، إذ أضافت جيب طويلة كانت امتداداً لأسلوبها الخاص في الدمج بين العناصر المختلفة في الأزياء.

 

لم تكتفِ غادة بهذه التفاصيل، بل أضافت لمسات من الفخامة من خلال اختيارها إكسسوارات كبيرة الحجم لافتة للأنظار، ما منح إطلالتها لمسة من الجُرأة الإضافية التي تعكس ثقتها العالية بنفسها.

 

 الإكسسوارات البارزة كانت جزءاً لا يتجزأ من طلتها المميزة، حيث أضافت بعداً آخر يعكس حبها للتميز والابتكار في اختياراتها.

 

أما الشعر، فقد تركته غادة منسدلاً أسفل ظهرها بانسيابية، وهو ما أعطى إطلالتها لمسة أنثوية ناعمة، لتكتمل اللوحة بأناقة ودقة في التفاصيل.

 

 هذا الأسلوب كان واضحاً في طلتها الأخيرة، التي اعتمدت على تجاور الجريء مع الكلاسيكي، مما خلق نوعاً من التوازن المثير للاهتمام بين الجرأة والأنوثة.

 

هذه الإطلالة لم تمر مرور الكرام على جمهور غادة، إذ سرعان ما انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشاد البعض بجرأتها وثقتها الكبيرة، في حين أن البعض الآخر اعتبر إطلالتها مثيرة للجدل. وبين المعجبين والنقاد، استطاعت غادة أن تحتل مساحة واسعة من النقاش، مواصلةً إثبات أنها نجمة تعرف كيف تلفت الأنظار وتبقى في دائرة الضوء.



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