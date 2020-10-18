«صدرك بره ليه».. مي العيدان تهاجم إعلامية شهيرة بعد الفضيحة
مي العيدان
الأحد، 18-10-202003:06 ممحمد فضل
هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل سازديل،
التي تم طردها من الكويت، على خلفية نشرها إعلانات تخالف الآداب العامة وصورًا فاضحة تستعرض فيها جسدها، عبر
حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مي
العيدان بفيديو بثته عبر “يوتيوب”، إن الكويت دولة حريات ولكنها ليست دولة دعارة،
مضيفة: “سازديل شخصية مثقفة ولكنها صراحة ضاربة عرض الحائط قوانين الكويت”.
وتابعت العيدان:
“هي عاشت جو كيم كاردشيان اللبنانية ويمكن الحريات عندكم في لبنان تختلف عن الحريات
عندنا في الكويت عندنا الحريات مكفولة بشرط عدم مخالفة الآداب العامة “.
وقالت العيدان: "هناك
شخصيات كويتية 24 ساعة يصورن أنفسهن في السناب، وصدورهن خارجة بالكامل".
واستطردت موجهة
كلامها للإعلامية اللبنانية ومشاهير السوشيال في الكويت: "صحيح أن حرية اللبس
مكفولة بالكويت، ولا خلاف على ذلك، ولكن حين تصورين نفسك وثلاثة أرباع صدرك برة
ماذا يعني ذلك؟ صدرك برة ليه مبسوطة فيه، وترتدي قميص نوم وتتصورين في السناب؟".
ومضت تقول:
“نضفوا اسم الكويت لأن الكويت اسم جدا راقي وهذه الأمانة التي تركها لنا سمو
الأمير صباح الأحمد لا نقبل تلويثها بهذا الشكل ابدا ولا نرضى تلويثها بهذا
الشكل”.