صحيفة إسبانية تكشف حجم أموال محمد علي وكيف هربها من مصر

الإثنين، 28-09-2020
03:39 م
محمد فضل- متابعات
كشف موقع إسباني عن حجم الأموال التي يمتلكها الفنان
والمقاول الهارب محمد
علي، وكيف قام بتهريب
ها خارج مصر.
وقال موقع "cronicaglobal" الإسباني، إن محمد
علي، يواجه العديد من القضايا في إسبانيا، على رأسها جريمة تهرب ضريبي.
وأوضح أن القضية سببها شكوى مقدمة من وكالة الدولة لإدارة الضرائب AEAT ووحدة الجرائم
الاقتصادية والمالية Udef بتهمة غسل
الأموال والاحتيال الضريبي.
وفي هذا الشأن قال الموقع إن المقاول المصري الهارب، يواجه تهمة غسيل
الأموال في إسبانيا وذلك لأنه هرب 650 ألف يورو خارج مصر عن طريق بعض الوسطاء.
وأكد مقدمو الشكوى، أن مصدر الأموال هو بيع ممتلكات خاصة لمحمد علي في
القاهرة "بقيمة 400 ألف يورو، مع 29 سيارة بقيمة 200 ألف يورو، ووصلت له
الأموال نقدا واستخدمها لإجراء تعديلات على الشالية الذي يسكنه في منطقة كابريرا
دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات".
وأوضحت صحف إسبانية، أن المقاول هرب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات
أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدمها لمصالح شخصية منها
تجديد فيلا يمتلكها بإسبانيا، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات المعنية، "تلقت بلاغا في فبراير 2019
يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب
650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3
حقائب في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019، وتضمن البلاغ
الاسم الكامل لأحد الأشخاص، لم يتم الكشف عنه، شهد عمليات تسليم تلك الأموال، التي
تمت في سيارة فارهة بمنطقة سانتا كولوما دي جرامينيت في مدينة برشلونة".