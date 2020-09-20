صحف عالمية نددت بتمثال فاضح بدولة عربية.. ظهر على شكل(...)

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الأحد، 20-09-2020 09:17 ص عبد القادر وحيد- متابعات
تسببت صور النصب التذكاري المشيد من طرف مجلس جماعة مهدية إقليم القنيطرة في المغرب في إثارة الكثير من الجدل و السخرية.
صحف عالمية مشهورة منها ديلي مييل و ذا صن البريطانية وصفت النصب التذكاري بلأنه دعاية لأمور غير لائقة
وقالت إن المسؤولين في المدينة القريبة من القنيطرة سارعوا إلى هدم التمثال بعد الضجة التي خلفها في الشارع المغربي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن السكان المحليين غاضبون على صرف الأموال في مثل هذه التفاهات.
وأضافت الصحيفة أن الفكرة  جاءت من رئيس المجلس البلدي المنتخب حديثًا عبد الرحيم بوراس عن حزب الاستقلال، حيث يشبه النصب شبيها بعضو ذكري ، وهو ما أثار سخرية و انتقاد المغاربة.
بينما علقت صحيفة ذي صن البريطانية ، على النصب بأن سلطات مهدية دمرت التمثال المثير للجدل و هو عبارة عن أسماك في شكل  "قضيب"، بحسب وصف الصحيفة.
وأوضحت  أن السكان المحليين اشتكوا من التماثيل، وطالبوا المسؤولين بإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، بدلا من نصب غير مجدية.
كما أن فضيحة التمثال تناقلتها صحف أخرى مثل " ذي ستريت جورنال" وغيرها مكن الصحف العالمية.


 

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