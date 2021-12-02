صحفي لبناني يضع «شوبير» في موقف غاية في الإحراج: كنت سبب تغيير قوانين الكرة

الخميس، 02-12-2021
04:12 م
علق
الإعلامي أحمد شوبير
، علي أداء المنتخب اللبناني أمام المنتخب المصري أمس في بطولة
كأس العرب.
وغرد
شوبير
من خلال حسابه الشخصي تويتر: "في 15 دقيقة إيقاف المباراة 4 مرات بسبب سقوط
لاعبي لبنان!!".
ليرد
عليه الصحفي اللبناني رواد مزهر، قائلا: "المفروض نذكرك ان حضرتك كان سبب تغيير
قانون إعادة الكرة بسبب الوقت الذي أضعته في كأس العالم ١٩٩٠؟ الفيفا منع الحراس من
مسك الكرة المعادة من زملائهم بسبب إمساكك بها طيلة ٩٠ دقيقة! يا راجل انت كرّهت مدرب
ايرلندا في كرة القدم
!".
ونجح
منتخب مصر في تحقيق الفوز الأول له خلال مستهل مشواره أمس الأربعاء أمام لبنان بهدف
نظيف سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ضمن مواجهات الجولة
الأولي.
و يخوض
منتخب مصر مباراته المقبلة في بطولة كاس العرب أمام نظيره السوداني في السادسة مساء
السبت المقبل 4 - 12 - 2021 على ملعب استاد 974 ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة
الرابعة للمنافسات التي تستضيفها قطر حتي 18 ديسمبر المقيل .