السبت 09 مارس 2024
توقيت مصر 17:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الخارجية يحذر مجدداً من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح

سهير في دعوى خلع.. «طلع ابن أمه»

محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

إبراهيم سعيد: شيكابالا يبحث عن «اللقطة» ولابد أن يعتزل كرة القدم

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

أردوغان يقترح استضافة "قمة سلام" بين روسيا وأوكرانيا

إصابة أحمد شوبير ونقله إلى المستشفي

رد قوي من كهربا على أزمته مع مارسيل كولر

بعد وصوله 50 جنيهًا.. هبوط مفاجئ لسعر الدولار في البنوك اليوم ليسجل هذا الرقم

"على رأي المعلم رضا.. عجبت لك يا زمن".. تعليق مفاجئ من عمرو أديب على التعويم

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة

fCyWpP2W
صبري فواز
السبت، 09-03-2024 08:57 ص نسمه عبد الوهاب
اشاد لفنان صبري فواز بعدد من الأفلام التي نالت اعجابه خلال الفترة الماضية، أبرزهم فيلم «فوي فوي فوي، رحلة 404، الحريفة»، بالإضافة إلى أفلام أفريقية شاهدها ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
وتحدث صبري فواز، عن الأزمات التي واجهت فيلم «رحلة 404»، مع الرقابة، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «احنا كل يوم هيبقى في مشاكل مع الرقابة أو الإنتاج، وهذا الأمر وارد طول الوقت، أنا مش شايفها مأساة ضخمة، ولكنها مناغشات حتى الوصول لصيغة مرضية لكل الأطراف».

وتحدث صبري فواز عن مقولة «السينما النظيفة»، قائلاً: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة.. دي جملها قالها واحد حاسس أنه عايز ينضف»، مؤكدًا على أن السينما يجب أن تكون جيدة الصنع وممتعة فقط، وهذا المطلوب في الفن عمومًا.

إقرأ ايضا

download (7)

وزير الخارجية يحذر مجدداً من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح

images (1)

سهير في دعوى خلع.. «طلع ابن أمه»

1_441353_original

محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

أخبار متعلقة

IMG-20240304-WA0023

بعد أيام من تكريمه.. وفاة الفنان جميل برسوم يصدم الوسط الفني

2022_1_5_17_57_32_841

قصير جدًا.. ندى الكامل تفاجئ الجميع بظهور جرئ

نن

أول ظهور لـ حلمي بكر.. وزوجته تفجر مفاجأة

IMG-20240227-WA0033

شاهد.. زوج أصالة ينفعل على شاب جلس بجوارها لالتقاط صورة

IMG-20240227-WA0026

تعليق مفاجئ من حسام حبيب يحسم جدل عودته شيرين

IMG-20240226-WA0017

شمس الكويتية تكشف سبب طلاقها الصادم